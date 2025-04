Chinese uitvinding: Een zwerm microrobots brengt je bloedvaten minutieus in kaart

Een leger van piepkleine onderwaterrobots dat door je aderen zwemt om verstoppingen op te sporen: het klinkt als het plot van een nieuwe Black Mirror-aflevering, maar Chinese wetenschappers zijn druk bezig om dit scenario werkelijkheid te maken. En er zitten nogal wat voordelen aan de nieuwe uitvinding.

Tot nu toe zijn artsen aangewezen op röntgenfoto’s met contrastvloeistof om bloedproppen en vaatproblemen op te sporen. Die vloeistof stroomt mee met het bloed en laat goed zien hoe de vaten lopen, maar kent ook een groot nadeel: verstopte bloedvaten en gebieden waar het bloed tegen de normale stroomrichting in moet, zijn moeilijk in beeld te brengen.

Doelgerichte zwemmers

Daar hebben onderzoekers nu iets op gevonden: een zwerm microscopisch kleine, magnetische robotjes die actief kunnen navigeren door het lichaam. Ze bewegen niet zomaar mee met de bloedstroom, maar zwemmen doelgericht; zelfs tegen de stroom in.

De robots zijn ontwikkeld om het menselijk vaatstelsel in kaart te brengen. Moeiteloos passeren ze smalle en gedeeltelijk verstopte aders en ondertussen maken ze een uiterst gedetailleerde 3D-kaart van alle bloedvaten. Zo kunnen artsen precies zien waar vernauwingen of bloedproppen zitten.

Onderwaterverkenners

Deze robotjes, ook wel ‘onderwaterverkenners’ genoemd zijn magnetisch, zodat artsen ze van buitenaf heel precies kunnen besturen. De deeltjes zijn zo klein dat ze veilig door het lichaam bewegen en na afloop zonder moeite kunnen worden verwijderd.

De technologie is inmiddels met succes getest in kunstmatige bloedvaten. De volgende stap is om de robotzwerm op echte patiënten te testen. Als dat lukt, kunnen artsen straks veel sneller en nauwkeuriger vaststellen waar problemen in de bloedvaten zitten, klinkt het hoopvol uit China. Dat maakt het makkelijker om de juiste behandeling te kiezen.

Bron: Bright