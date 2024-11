Tientallen arrestaties rond wedstrijd Frankrijk - Israël

PARIJS (ANP/AFP) - Ongeveer veertig mensen zijn gearresteerd rond de wedstrijd Frankrijk - Israël donderdagavond in het Stade de France bij Parijs. Zo'n twintig werden in hechtenis genomen, maar volgens een politiebron ging het allemaal om "niets ernstigs".

In ieder geval twee personen werden aangehouden na een korte schermutseling op de tribune tussen supporters van de twee teams. Het stadion was in een vesting veranderd om ongeregeldheden te voorkomen, gezien de spanningen over de oorlog in het Midden-Oosten en na het geweld in Amsterdam.

In het stadion dat voor driekwart leeg was, kwam het tot een gelijkspel. De risicowedstrijd werd zeer streng beveiligd met 4000 politieagenten en gendarmes.