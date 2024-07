Joost Klein is gewoon weer welkom bij songfestival

De diskwalificatie van Joost Klein bij het afgelopen Eurovisie Songfestival is geen reden om hem voor een volgende editie te weigeren. Jean Philip De Tender, de baas van de European Broadcasting Union (EBU), zei in een interview met de Zweedse radiozender P4 dat Klein welkom is als hij voldoet aan de regels die gelden voor alle deelnemers.

"Ik denk dat het aan AVROTROS is om te beslissen welke kandidaat ze naar Eurovisie sturen. Als die deelname volgens de regels is, zie ik geen reden waarom hij zou worden uitgesloten", zegt De Tender. Klein hintte de afgelopen weken op een nieuwe poging in 2025, ook voor België.

Of AVROTROS volgend jaar iemand stuurt, is überhaupt nog maar de vraag. De omroep wil dat de EBU structurele aanpassingen doet. Ook andere delegaties klaagden over een onveilige werksfeer. Volgens De Tender heeft nog niemand zich teruggetrokken. Landen hebben tot eind september om daarover een knoop door te hakken, vertelde hij.

De kritiek op de situatie achter de schermen leidde ook tot een onafhankelijk onderzoek, waarvan maandag het rapport werd gepubliceerd. Zo werd bekendgemaakt dat een aantal organisatorische veranderingen worden doorgevoerd. Ook moeten de regels voor iedereen duidelijk zijn, vertelde De Tender. "Toen het Eurovisie Songfestival zeventig jaar geleden begon, bestonden de regels uit slechts één pagina. Nu zijn het honderden pagina's. We willen ervoor zorgen dat iedereen ze begrijpt, dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn, maar ook dat we ze op een duidelijke manier aan iedereen uitleggen."