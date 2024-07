Pogacar wint eerste bergrit in Tour en herovert gele trui

VALLOIRE (ANP) - De Sloveen Tadej Pogacar heeft een eerste tik uitgedeeld aan zijn concurrenten in de Tour de France. De Sloveen van UAE Team Emirates ging er in de eerste bergrit kort voor de top van de Galibier vandoor en nam in de afdaling naar finishplaats Valloire nog meer voorsprong. Pogacar nam na zijn ritzege de gele trui weer over van de Ecuadoraan Richard Carapaz.

Op ruim een halve minuut finishte de Belg Remco Evenepoel als tweede, net voor de Spanjaard Juan Ayuso. Ook de Deen Jonas Vingegaard, de winnaar van de afgelopen twee edities van de Tour, finishte in dat groepje.

Na de eerste Alpencols is het woensdag weer een dag voor de sprinters met een grotendeels vlakke rit van Saint-Jean-de-Maurienne naar Saint Vulbas.