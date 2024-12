Matthijs van Nieuwkerk getrouwd met Martha Riemsma

Presentator Matthijs van Nieuwkerk en ANP-directeur Martha Riemsma zijn zaterdag getrouwd. Dat bevestigt Riemsma aan de redactie van het ANP na berichtgeving van Story eerder op de avond.

De ceremonie vond 's middags plaats in Den Haag en voor de gelegenheid waren alleen vrienden en familie uitgenodigd. Het huwelijk werd voltrokken door schrijver Bart Chabot.

In 2021 werd bekend dat Van Nieuwkerk en Riemsma een relatie hadden. De twee zijn samengebracht door cupido Özcan Akyol. Hij stelde haar in een kroeg voor aan Martha. Zij waren allebei eerder getrouwd en hebben ieder twee kinderen. Riemsma is sinds enkele maanden directeur van het ANP.