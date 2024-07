Matthijs van Nieuwkerk welkom bij MAX

Omroep Max, de zender voor ouderen, wil graag in zee gaan met Matthijs van Nieuwkerk (64). Omroepbaas Jan Slagter tegen RTL Boulevard : “Ik heb natuurlijk in het verleden altijd gezegd: iedereen verdient een tweede kans. Daar sta ik nog steeds achter.”

“Dat het contract met RTL niet doorgaat, dat is op zich natuurlijk jammer, maar dat betekent wel dat wellicht voor Matthijs weer andere deuren openen. Als dat bij MAX is, daar moet ik nog over nadenken hoe en wat, of wanneer. Dat is nog prematuur, maar daar zeg ik in principe geen nee tegen.”

Slagter praat nog regelmatig met Van Nieuwkerk. “Ik heb gezegd wat ik ook in het verleden heb gezegd. Wij wilden hem graag bij Omroep MAX hebben. Dat bleek toen niet mogelijk door allerlei zaken. Uiteindelijk heeft hij gekozen voor RTL. Nu staat het hem vrij om met iedereen te praten met wie hij wil. Dat zou ook met Omroep MAX kunnen zijn.”