Merel Westrik vervangt zieke Dieuwertje Blok bij Sinterklaasjournaal

Merel Westrik vervangt Dieuwertje Blok in ieder geval dit jaar als de presentatrice van het Sinterklaasjournaal. Blok legde in april haar werkzaamheden neer, omdat ze kanker aan haar neus heeft. Ze hoopt het kinderprogramma volgend jaar weer te presenteren, aldus de NTR.

Dieuwertje Blok is gediagnosticeerd met huidkanker aan haar neus. De specifieke vorm van kanker betreft plaveiselcelcarcinoom, een type huidkanker dat zich in haar neus heeft ontwikkeld.

Aanvankelijk werd geprobeerd de kanker te behandelen met brachytherapie, een bestralingstechniek die vaak succesvol is. Helaas bleek deze behandeling in haar geval niet effectief.

Neusamputatie

Als gevolg van de ineffectieve bestraling en de verdere ontwikkeling van de kanker, was een neusamputatie noodzakelijk.

Dit was een ingrijpende beslissing voor Blok, die haar werkzaamheden tijdelijk heeft neergelegd. Ze heeft openlijk gesproken over de emotionele impact van deze beslissing en haar onzekerheid over het terugkeren naar televisie.