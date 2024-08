Meisje (13) zwaargewond na aanrijding Maassluis, auto doorgereden

MAASSLUIS (ANP) - Een meisje van 13 jaar is zwaargewond geraakt nadat ze werd aangereden door een auto op de Industrieweg in Maassluis, meldt de politie. De bestuurder van deze zwarte auto is doorgereden na het incident, dat zondagmiddag gebeurde.

Het meisje is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar zij aan haar verwondingen is behandeld. Het meisje is buiten levensgevaar, laat een woordvoerder van de politie weten.

De verkeerspolitie doet onderzoek naar de aanrijding en is op zoek naar getuigen.