Ambassade VS in Israël zegt personeel dat weg wil: ga dan vandaag

JERUZALEM (ANP) - Personeelsleden van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem mogen van de ambassadeur vertrekken in verband met de spanningen in de regio. Ambassadeur Mike Huckabee dringt er wel op aan dat mensen die liever weggaan uit Israël, dat beter vrijdag nog kunnen doen.

Volgens Huckabee is er geen reden tot paniek. Het gaat ook niet om een evacuatie voor noodgevallen, maar als er personeelsleden zijn die mogelijk met gezinsleden verkiezen Israël en het Midden-Oosten te verlaten, dan mogen ze dat en moeten ze dat bij voorkeur snel doen. Mensen kunnen volgens de ambassadeur beter te vroeg dan te laat gaan en er zijn nog commerciële vluchten beschikbaar.

Huckabee heeft het niet over personeelsleden die essentieel zijn voor het functioneren van de diplomatieke vestiging.