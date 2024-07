Nieuwe film Thijs Römer krijgt 6 ton subsidie van Filmfonds

Het nieuwe filmproject van Thijs Römer heeft een subsidie gekregen van het Nederlands Filmfonds. De film Wraak, waarvoor Römer het scenario heeft geschreven, krijgt een bedrag van 617.174 euro.

De film is geregisseerd door Jonathan Elbers, bekend van onder meer De Club van Lelijke Kinderen.

Wraak is de eerste publieke filmklus van Römer sinds hij werd veroordeeld voor onlinezedendelicten met drie minderjarige meisjes. Hij moest daarvoor een maand de gevangenis in. In april kwam de 45-jarige Römer weer vrij.



Naast zijn gevangenisstraf moest Römer zich van de rechter laten behandelen bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Ook kreeg hij een taakstraf van 240 uur. Het is niet bekend of de behandeling en de taakstraf al hebben plaatsgevonden.

De makers van Wraak hebben de banden met Thijs Römer enige tijd geleden verbroken.