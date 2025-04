Paulien Cornelisse volgt Maarten van Rossem op bij Slimste Mens

Paulien Cornelisse volgt Maarten van Rossem vanaf komend seizoen op als jurylid van het programma De Slimste Mens. Dat heeft KRO-NCRV dinsdag bekendgemaakt. De 81-jarige Van Rossem en presentator Philip Freriks (80) namen in januari na 25 seizoenen afscheid van het programma.

Eerder werd wel al bekendgemaakt dat Herman van der Zandt de nieuwe presentator van de quiz wordt. De opnames van de nieuwe reeks beginnen over anderhalve maand.

Freriks en Van Rossem waren sinds 2012 aan het programma verbonden. Freriks maakte in september 2023 al bekend te stoppen. In Herman van der Zandt , overgestapt van de NOS, werd vrij snel een opvolger gevonden. Bij de ‘nieuwe Maarten’ duurde dat wat langer en leek het zo’n beetje het best bewaarde geheim van Hilversum. Talloze namen werden genoemd als nieuw jurylid. Van Youp van ‘t Hek, Klaas Dijkhoff en Francis van Broekhuizen tot Robbert Dijkgraaf en Gover Meit alias Donny Ronny.

Het wordt dus Paulien Cornelisse, die vanaf 1999 optreedt in cabaretvoorstellingen en al jarenlang columns en boeken schrijft. Al haar boeken werden bestsellers. Het bekendst is ze van Taal is zeg maar echt mijn ding (2009). Sinds 2018 schrijft ze columns op de voorpagina van de Volkskrant. In dat jaar maakte zij ook Tokidoki, een documentaireserie over Japan, het land waar ze ooit zeven maanden studeerde.