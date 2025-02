Rechtse ruzie: leden lopen massaal weg na aanstelling schedelmeter bij Ongehoord Nederland

De nieuwe hoofdredacteur van Ongehoord Nederland lijkt geknipt voor zijn baan. Zo is zijn overtuiging dat zwarte mensen dommer zijn dan witte mensen, omdat ze zwart zijn. Hij staat daarmee in lijn met de schedelmeters, onder meer uit de Nazitijd.

Maar op één punt is hij afvallig geweest: hij is al wat op jaren en niet erg gezond en dus was hij tijdens corona voor vaccinatie. Heel erg voor de vele volbloed wappies in de ON-geleden.

Diverse prominente leden, onder wie Gideon van Meijeren (FvD) en activist Mordechaï Krispijn, en een eindredacteur kondigen hun vertrek aan, meldt het ED,

Afgelopen week maakte ON! bekend dat Niemöller de opvolger wordt van Arnold Karskens, die vorig jaar werd ontslagen. Niemöller, een van de medeoprichters van de omroep, werkte eerder voor onder meer de Volkskrant, De Groene Amsterdammer, Nieuwe Revu en HP/De Tijd. Volgens ON! staat hij ’pal voor de vrijheid van meningsuiting’ en vindt hij het ‘belangrijk dat alle onderwerpen besproken kunnen worden’. Het bestuur ziet zijn aanstelling als ‘een impuls om de omroep te versterken’ en ‘de missie voort te zetten’.

Bij de eigen achterban ontbreekt dit enthousiasme. Op sociale media wordt negatief gereageerd op de benoeming van Niemöller, die eerder pleitte voor strengere coronamaatregelen. ‘Waar blijft die volledige lockdown? Waar blijven die strenge straffen? Waar blijft de vaccinatieplicht?‘, luidde een van zijn uitspraken op X. Het is een visie die duidelijk botst met de koers van de omroep, die zich fel heeft verzet tegen vaccinaties en de zogeheten ‘QR-samenleving‘.