Minister Reinette Klever staat vierkant achter Arnold Karskens na 'coup' bij ON

Minister Reinette Klever van Buitenlandse Handel vindt dat er "een coup" is gepleegd binnen omroep Ongehoord Nederland (ON!) met het gedwongen vertrek van oprichter en bestuursvoorzitter Arnold Karskens.

"Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd", zegt de PVV-bewindsvrouw en medeoprichter van ON! tegen De Telegraaf. Het is voor het eerst dat ze publiekelijk over de kwestie praat. "Het is een omroep met een enorm potentieel, een breed rechts front. Er is een coup gepleegd door enkelen die aan één partij gelinkt zijn."

Karskens werd vorige maand ontslagen bij ON! nadat hij op 3 augustus al op non-actief was gesteld. Dat werd gedaan naar aanleiding van een "aantal serieuze klachten vanuit de eigen organisatie over zijn functioneren".

Klever: gewoon een coup

"Ik heb vier jaar heel nauw samengewerkt met oprichter en voorzitter Arnold Karskens. Alle verwijten aan zijn kant van grensoverschrijdend gedrag herken ik absoluut niet", zegt Klever daarover. "Het is gewoon een coup. Het is ontzettend jammer voor de omroep."

Klever was tot afgelopen zomer bestuurslid bij ON!, maar legde haar functie neer toen ze namens de PVV werd voorgedragen als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp.