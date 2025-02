Politie fouilleert ruim 250 man rond PSV-Juventus, een aanhouding

EINDHOVEN (ANP) - De politie in Eindhoven heeft in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Juventus van woensdagavond ruim 250 mensen gefouilleerd en een persoon aangehouden voor het bezit van vuurwerk. In een deel van de Brabantse stad geldt sinds 10.00 uur een veiligheidsrisicogebied. De wedstrijd tegen de Italiaanse club wordt gezien als een hoogrisicowedstrijd

Ook controleerde de politie "een groot aantal" voertuigen. In een Italiaanse auto werden een honkbalknuppel en een paar mesjes gevonden. De vier inzittenden van de auto zijn de stad uit gezet.

"Het preventieve fouilleren loopt naar onze tevredenheid en draagt hopelijk bij aan een mooi voetbalfeest", aldus de politie. Het veiligheidsrisicogebied is nog tot donderdagochtend 03.00 uur van kracht.