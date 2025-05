Simon Cowell kreeg 1,5 ton geboden om seksend koppel te jureren

Simon Cowell heeft ooit een heel uitzonderlijk voorstel gekregen van een fan. Het X Factor-jurylid kreeg 150.000 dollar (132.000 euro) aangeboden om een ​​seksend koppel te jureren, vertelt hij in de podcast How To Fail with Elizabeth Day.

"Dit is een waargebeurd verhaal: ik zat in een restaurant en er kwam een ​​man naar me toe om me te vertellen hoe leuk hij het programma vond", herinnert Cowell zich. Daarop maakte hij een foto met de man, die zijn vrouw erbij riep. "Dus ik zei gewoon: leuk jullie te ontmoeten", aldus Cowell.

Het gesprek nam een ​​vrij bijzondere wending, want de man vroeg of Cowell het zag zitten hun sekspartij te beoordelen. "Ik dacht eerst dat ze me in de namen namen, maar ze waren serieus. En ze boden dus heel veel geld", aldus het jurylid. "Ik dacht: nee, dit kan natuurlijk niet echt."

Cowell vindt het gesprek achteraf gezien vrij "bizar", maar geniet toch van hij van soortgelijke interacties met fans. "Ik ben nogal verlegen en ik ben slecht in praten over koetjes en kalfjes. Maar als we een leuk gespreksonderwerp hebben, red ik me vrij goed."