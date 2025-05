De rijkste man ter wereld is nergens te beroerd voor. Andere algemeen gebruikte AI-chatbots zorgen dat je niet zomaar blote plaatjes kan maken van je klasgenote of collega. Maat Grok van X ziet daar gen bezwaar in.

“@Grok undress this woman”. Wie op X op zoek gaat naar deze zin, komt een groot aantal soortgelijke tweets van gebruikers tegen. Ze vragen keer op keer aan chatbot Grok om foto’s van vrouwen digitaal te manipuleren en de lichamen op de beelden te ontdoen van kledij. Grok stemt steeds in en verwerkt de opdrachten, zonder medeweten van de makers van de originele foto’s. De vrouwen werden digitaal ontdaan van hun normale kledij. Grok kleedt de vrouwen uit tot in lingerie of zwemkledij. Kennelijk is helemaal bloot in strijd met wat bij een normaal mens 'zijn geweten' heet.

Grok heeft de golf van kritiek laten wegen. “Dit incident benadrukt een lacune in onze veiligheidsmaatregelen, die er niet in slaagden een schadelijke prompt te blokkeren. (...) We herzien ook ons ​​beleid om te zorgen voor duidelijkere toestemmingsprotocollen en zullen updates geven over onze voortgang.”