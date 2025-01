Zoveel kost het om een nachtje te slapen bij de Winter vol Liefde-deelnemers

Niet alle kandidaten van het RTL-programma Winter vol Liefde runnen een B&B, maar in de nieuwe nieuwe reeks is er zeker geen gebrek aan bijzondere slaapplekken. Dit zijn de accommodaties waar je verspreid door Europa kunt verblijven bij de nieuwbakken BN'ers.

Adrienne: een sprookjeshotel in Zwitserland

Adrienne (50) runt in haar eentje een idyllisch hotel in Sent, Zwitserland, sinds het overlijden van haar man. Haar hotel, Val Sinestra, ligt op een indrukwekkende hoogte van 1500 meter en biedt een verblijf dat aanvoelt alsof je een sprookje. Voor een overnachting van één tot vijf nachten betaal je ongeveer 115 euro per nacht, inclusief ontbijt, een lunchpakket en toeristenbelasting. Blijf je langer dan vijf nachten, dan zakt de prijs naar 105 euro per nacht. Een berghuis huur je al vanaf 90 euro. Voor kinderen geldt een gereduceerd tarief, afhankelijk van de leeftijd.

Judith: rust en natuur in de Pyreneeën

Judith (37) liet haar carrière als jurist voor de kraakbeweging achter zich en begon drie jaar geleden een nieuw avontuur in de Franse Pyreneeën. Daar is ze gestart als boerin en runt ze Chez-Judith in Ariège. Hier verhuurt ze een charmante gîte, organiseert ze wandeltochten en kookt ze maaltijden met verse ingrediënten uit haar eigen moestuin.

De gîte, een gerenoveerde boerenschuur met plek voor zes personen, is beschikbaar vanaf 100 euro per nacht. Tijdens de zomermaanden kun je ook kamperen op de boerderij of een tent huren, waarbij de prijzen starten bij 10 euro per nacht.

Jorik: actie en gezelligheid in Oostenrijk

Jorik (27) woont inmiddels drie jaar in Fürth, Oostenrijk, waar hij werkt als ski- en snowboardleraar, barman én timmerman. Ook verhuurt hij een vakantiehuis voor grotere groepen, en een appartement. Het vakantiehuis, geschikt voor 16 personen, is beschikbaar vanaf 571 euro per nacht. Het appartement, waar zes personen kunnen verblijven, huur je vanaf 228 euro per nacht.

Jan: glamping in Zweden

Jan (58) verruilde anderhalf jaar geleden Nederland voor het Zweedse Kvillsfors, een afgelegen dorpje waar hij verschillende vakantiewoningen verhuurt. Je kunt hier kiezen uit diverse opties, zoals glamping vanaf 65 euro per nacht, een traditionele ‘stuga’ vanaf 85 euro per nacht of het luxe ‘fantasy house’, waar de prijzen starten bij 149 euro per nacht. Houd er rekening mee dat ontbijt hier niet is inbegrepen, want zo gastvrij is gastheer Jan ook weer niet.

