Winter Vol liefde: is wulpse Juuls een serieuze kandidaat of ook weer afkomstig van een castingbureau?

Trekken tegenpolen elkaar aan? Laten we het hopen, anders wordt het sowieso niets tussen de opgedofte Juuls en de nuchtere Judith. De Haarlemse barvrouw is vermoedelijk nog nooit op een boerderij geweest, maar ze ziet het helemaal zitten, want ze houdt heel erg van ezeltjes.

Benieuwd of haar lange nagels het ruige boerderijleven aankunnen. Of zoals Bart het formuleert: "Die nagels gaan wel naar de klote kan ik je vertellen." En die roze bril? "Over smaak valt niet te twisten, hè. Ik luister naar death metal en zo hebben we allemaal wel wat."

Bart is positief, hij heeft natuurlijk ook niks te vrezen. Judith zegt direct al met veel gevoel voor understatement: "Ik had bij Juuls een beetje mijn twijfels van: in hoeverre past ze op deze plek? En door mijn allereerste indruk werd die twijfel niet weggenomen." Nou bij de kijker ook niet. Van Juuls weifelende blik als ze de gite rondkijkt en de schrik in haar ogen als ze hoort dat haar schoenen niet wit blijven tot de lolly's in haar oren: wat doet zij daar?

Als ze dan met haar bergschoenen tevoorschijn komt, is het eigenlijk wel duidelijk: van deze stadse meid maak je echt geen boerin, hoe naïef kun je zijn. Ze doet een dappere poging bij de ezeltjes. "Echt superleuk, ze zien er zo schattig uit." En haar favoriete film is Shrek en daar komt ook een ezeltje in voor. Zucht, is dit serieus bedoeld?

Judith vraagt zich nog af of de kroegtijger blij wordt van takken afzagen en koeien eten geven. Nou aan alles is te zien: Nee, ze vindt het hooguit grappig om een keer een zaag vast te houden, maar ze doet niet eens haar best.

Wantrouwen bij Judith

Even later raakt ze een van de hoge sneakers die voor bergschoenen moeten doorgaan kwijt in de modder (omdat ze de veters niet gestrikt heeft) en moet ze op haar met blubber doordrenkte sokken terug naar huis. Ze valt vervolgens nog een keer en giechelt: "Stadsmeisje in de natuur." De meeste stadsmeisjes weten zich echt wel beter te redden. Je vraagt je af of er maar zo weinig aanmeldingen waren, of waarom Judith haar anders heeft uitgekozen.

Zelfs haar reactie op het biertje na de gedane arbeid is tenenkrommend. "Heerlijk dat er een biertje wordt opengetrokken, vooral als je hard hebt gewerkt, zonnetje erbij, in die vibe, lekker bourgondisch, lekker borrelen." Ze blijkt nog nooit een stap in de bergen te hebben gezet. Waarom ze heeft gereageerd? "Lekker out of the comfortzone." Aan het eind van de avond heeft de wulpse Nightwish-fan duidelijk iets gezien wat wij als kijker totaal gemist hebben: er zou zijn geflirt. Het voorstukje voor de volgende aflevering belooft echter niet veel goeds. Judith wantrouwt Juuls. "Ik heb het gevoel dat ik geen eerlijke antwoorden krijg."