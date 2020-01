Australië staat in brand, maar premier weigert klimaatbeleid

Australië kampt met een van de ergste bosbranden in haar geschiedenis. Een gebied groter dan Nederland is volledig in de as gelegd. In Canberra, Melbourne en Sydney is de luchtkwaliteit extreem slecht en tot in Nieuw-Zeeland houdt de rook de zon tegen. Maar van klimaatbeleid wil de Australische premier niets weten.

In vijf van de zes Australische staten woeden branden. Vooral in New South Wales, de staat waar ook Sydney in ligt, is de situatie ernstig. Dit weekend wordt er een gebied ter grootte van half België geëvacueerd. Tienduizenden vakantiegangers moeten halsoverkop vertrekken. Door extreme hitte, droogte en wind blijft het vuur maar aanwakkeren.

Inmiddels staat de Australische premier Scott Morrison onder grote druk. Bewoners van de bedreigde gebieden verwijten hem dat ze worden vergeten. Morrison heeft niets op met klimaatverandering. Zijn prioriteit ligt bij de economie.

Zelfs nu bosbranden een deel van het land verwoesten, wordt wie aandacht vraagt voor de opwarming van de aarde weggezet als bomenknuffelaar. Dat een grote groep van rampenbestrijdingsspecialisten in het land de overheid oproept om de uitstoot te verminderen heeft tot nu toe niet geholpen. Morrisson past zijn klimaatbeleid niet aan ondanks de behoefte aan een lange termijnoplossing voor de branden.

Anders dan hier, is Australië er nog steeds niet helemaal van doordrongen dat er een klimaatprobleem is. Het land verdient veel geld met de export van steenkool. Klimaatverandering is een politieke discussie die voor diepe verdeeldheid zorgt.