CO2 uitstoot VS en gebruik steenkool daalt, ondanks Trump

De missie van president Donald Trump om de Amerikaanse steenkoolindustrie nieuw leven in te blazen, is mislukt.

Amerikaanse elektriciteitscentrales hebben in 2019 aanzienlijk minder kool gebruikt.

Hoewel Trump heeft geprobeerd steenkool te stimuleren door milieuregels af te schaffen en een voormalige steenkoollobbyist te installeren om zijn milieuministerie te leiden , blijft steenkool heel snel terrein verliezen aan schonere en goedkopere alternatieven. Energiebedrijven trekken snel kolengestookte energiecentrales terug en vervangen ze door spotgoedkoop aardgas en steeds betaalbaardere duurzame energie.

“Kolencentrales worden gesloten en niemand bouwt nieuwe”, zegt Trevor Houser, partner van Rhodium Group, een onafhankelijk onderzoeksbureau naar emissies.

Door het schoner worden van de elektriciteitsproductie is de totale CO2 uitstoot van de VS in 2019 2 procent gedaald. Veel te weinig om de doelen te halen die Obama vaststelde in verband met de Parijse akkoorden, maar toch de eerste daling sinds 2008.