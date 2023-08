Last van vliegschaamte? Wat je eet op vakantie veroorzaakt meer CO2-uitstoot dan de vlucht zelf

Je maakt je wellicht zorgen om de hoeveelheid CO2-uitstoot die de vlucht naar je vakantie-adres veroorzaakt. Mogelijk overweeg je zelfs om voortaan de trein te nemen, maar dan houd je nog geen rekening met de ecologische voetafdruk die je achterlaat door wat je allemaal eet als je op reis bent.

Uit een nieuwe studie van wetenschappers van de Zweedse Universiteit van Lund en de Universiteit van Queensland in Australië blijkt dat wie een all-inclusive vakantie boekt meer CO2 uitstoot door het geserveerde voedsel dan door de vlucht.

Mensen die een all-inclusivevakantie naar de westkust van Frankrijk boekten, produceerden 110 kg CO2-uitstoot door de voeding die er geserveerd werd. Bij de vlucht zelf kwam 102 kg CO2 vrij, aldus de onderzoekers. Wie bijvoorbeeld naar Kroatië gaat en zelf de maaltijden regelt, produceert maar 28 kilo CO2, terwijl de vlucht tot 243 kg CO2-uitstoot leidt.

De onderzoekers hebben wel een verklaring voor het grote verschil. “Dat all-inresorts een grotere ecologische voetafdruk hebben, komt vooral doordat er zoveel voedsel verspild wordt.” Ze vervolgen: “We weten dat we minder moeten vliegen, maar dat is niet de enige vervuilende factor van je reis. Je voedingskeuze draagt ook in grote mate bij aan de CO2-uitstoot die je produceert en heeft soms zelfs een grotere impact op het milieu dan je vlucht zelf. Om de milieudoelstellingen te halen, moeten we dus niet alleen minder vliegen maar ook onze eetgewoontes op reis veranderen."