Hoogleraar laakt Nederlands klimaatbeleid: “Stoppen met aardgas leidt juist tot meer CO2-uitstoot”

Het kabinet heeft besloten dat alle huizen van het aardgas af moeten. Dat is een grote fout vindt hoogleraar energiesystemen David Smeulders. “De komende tien jaar zal het alleen maar leiden tot méér CO2-uitstoot. Aardgas is juist deel van de klimaatoplossing,’’ zegt hij in het AD.

Afschaffen aardgas leidt tot toename CO2-uitstoot

Smeulders werkt aan de TU in Eindhoven aan energie-oplossingen om CO2-uitstoot terug te dringen. Aardgas afschaffen is daar niet een van. “Het levert niks op, behalve sympathie voor Groningen en een hogere energierekening voor huishoudens. Uit mijn doorrekeningen blijkt dat de CO2-uitstoot tot 2030 juist toeneemt als huizen van het aardgas af gaan. Want wat komt ervoor in de plaats? Voorlopig vooral warmtepompen, die draaien op elektriciteit. Omdat er nog volstrekt onvoldoende zonne- en windenergie is, zal die stroom komende jaren vooral uit de energiecentrales komen. Die draaien op kolen, gas of biomassa waarvan je moet vaststellen dat een deel daarvan absoluut niet duurzaam is. Dus wat win je er dan per saldo mee?’’

Buitenland stapt juist over op gas

In de landen om ons heen reageren ze dan ook verbijsterd op het Nederlandse beleid. “Gas is helemaal geen slechte brandstof, cv-ketels zijn bovendien uiterst efficiënt. Duitsland en België, waar veel huizen worden verwarmd met olie of hout, zijn daarom juist bezig huizen aan te sluiten op aardgasleidingen. Daar zie je nu borden langs de weg staan die trots aankondigen: aardgas komt eraan!’’

Bomen zijn geen brandhout

Ook van biomassa moet de hoogleraar niets hebben. “We kappen bos in het buitenland, vervoeren dat per schip naar de haven in Rotterdam en verbranden het hier. Terwijl we die bossen keihard nodig hebben om CO2 op te nemen. Bomen zijn onze vrienden, geen brandhout. We hebben juist meer bomen nodig!”

We moeten huizen beter isoleren

Wat we dan wel moeten doen om CO2-uitstoot terug te dringen? “Als je nou eens de helft van de 11 miljard subsidie voor biomassa zou uittrekken voor het isoleren van alle huizen in Nederland. Van isoleren krijg je nooit spijt. Die oplossing is veel goedkoper en aantoonbaar duurzaam; na isolatie hoeven we veel minder gas te stoken. Daarna kun je denken aan warmtepompen. Bij voorkeur pompen die warmte uit oppervlaktewater halen, bijvoorbeeld uit grachten. Die maken geen lawaai en zijn veel efficiënter dan pompen die warmte halen uit de buitenlucht. Laat de gaskraan zitten in de meterkast: dan kunnen we die in de toekomst eventueel opendraaien als we genoeg groene waterstof hebben.’’

De wetenschapper is lokaal actief voor GroenLinks. “Ik doe mijn best om hier en daar wat bij te sturen, maar politiek en wetenschap zijn toch echt twee verschillende takken van sport,’’ reageert hij.