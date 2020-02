De alternatieve stikstofcijfers van boeren: rekenfout of niet?

Boeren zouden voor veel minder stikstofneerslag verantwoordelijk zijn dan tot nu toe wordt aangenomen. Volgens het RIVM gaat het om 45 procent, maar volgens boerenbelangenorganisatie Mesdagfonds voor de Landbouw gaat het maar om 25 procent. Waar komt dat verschil vandaan?

Het RIVM stelde gisteravond bij Jinek dat het gaat om een denkfout bij het Mesdagfonds. De wetenschappers die door hen zijn gevraagd, zouden alle natuurgebieden waaronder water hebben meegerekend. Daar is wel vervuiling door schepen, maar natuurlijk niet door boeren. Als voorbeeld noemen ze het waddengebied. Dat is een heel groot natuurgebied, maar alleen de eilanden hebben last van stikstofneerslag van de agrarische sector.

Het Mesdagfonds zou zo tot de conclusie zijn gekomen dat de boeren slechts voor 25 procent verantwoordelijk zijn en het verkeer voor 41 procent. Volgens het RIVM draagt het verkeer maar voor 6 procent bij aan de stikstofneerslag en boeren zoals gezegd voor 45 procent.

Waarschijnlijk heeft het RIVM gelijk. Met meetstations door het hele land beschikt het over veel meer en preciezere data. Bovendien heeft het Mesdagfonds al aangegeven vooral vragen te willen oproepen over beleidskeuzes en de grondslag daarvan.