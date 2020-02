Waarom zijn bruine eieren duurder dan witte?

In Nederland eten we liever bruine eieren dan witte. We denken dat ze gezonder zijn en dat de kip een beter leven heeft. Maar dat is niet zo, ontdekte Keuringsdienst van Waarde.

Bruine eieren hebben enkel een beter imago. Legbatterijen bestaan niet meer in Nederland dus alle eieren zijn van scharrelkippen, die overigens ook niet bepaald een geweldig leven hebben.

De kleur van het ei wordt niet bepaald door het voer van de kip. Dat heeft hooguit een klein beetje invloed op de dooier. Die kan iets feller geel zijn als een kip bijvoorbeeld veel mais heeft gegeten.

Wat dan de kleur van het ei bepaalt? Heel simpel: het kippenras. Aan de oorlel van een kip kun je zien wat voor kleur zijn eieren zijn. Kippen met een rode oorlel leggen bruine eieren. Is de oorlel wit dan krijg je witte eieren.

Maar als bruine eieren niet gezonder of meer verantwoord zijn, waarom zijn ze dan duurder? Omdat we denken dat ze beter zijn, zijn we bereid meer te betalen en dat weten supermarkten. Daarom vragen ze gemiddeld 7 tot 8 cent meer voor een bruin ei.