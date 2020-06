We krijgen een prachtzomer met veel hete droge dagen

Weerlonline heeft een verwachting voor juli & augustus

“Dit jaar vier je misschien wel ongewild vakantie in eigen land of blijf je zelfs in je thuisomgeving. Natuurlijk hoop je dan op aangenaam zomerweer in juli en augustus. Op extreme hitte zoals in de vorige zomers zit je waarschijnlijk niet te wachten, maar koel zomerweer is weer het andere uiterste. In dit artikel vertellen we je welk weer je in de zomervakantie in Nederland kan verwachten.

langdurige warmte, ernstige droogte flinke hittepieken.

De verwachting voor de zomervakantie heeft veel overeenkomsten met het weer in de zomer van 2018. Toen kregen we te maken met langdurige zomerse warmte, ernstige droogte en enkele flinke hittepieken.

Zowel in juli als augustus zullen droge dagen dit jaar waarschijnlijk overheersen. De wind waait meestal uit het oosten en dat levert veel zomerse dagen en zonneschijn op. Vaak ligt de temperatuur op een, voor vakantievierders, aangenaam niveau van 25-30 graden. Leg die zwembroek dus alvast maar klaar!