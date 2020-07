Nieuw rapport bepaalt grootste gezondheidsrisico voor de mens. En het is geen virus

Je zou denken dat we met het coronavirus genoeg aan ons hoofd hebben, maar het is niet eens het grootste risico voor de gezondheid van de mens. Dat is namelijk luchtvervuiling. Het vermindert de gemiddelde levensverwachting met bijna twee jaar.

Dat blijkt uit een nieuw rapport, gebaseerd op de Air Quality Life Index (AQLI). “Terwijl de wereld alles op alles zet om een vaccin te vinden om de coronapandemie onder controle te krijgen, leven er door luchtvervuiling wereldwijd miljarden mensen korter en in een slechtere gezondheid,” klinkt het.

Langer en gezonder leven

Hoewel de lucht in China in enkele jaren tijd een stuk schoner is geworden, is het gemiddelde niveau van luchtvervuiling de afgelopen decennia stabiel gebleven, aldus de experts. Dat komt vooral doordat de luchtkwaliteit in landen als Bangladesh en India achteruit is gegaan. In sommige regio’s kost het mensen bijna tien jaar van hun leven.

“Het coronavirus is ernstig en verdient alle aandacht, maar miljarden mensen zouden langer en gezonder leven als we luchtvervuiling met dezelfde energie zouden aanpakken,” zegt Michael Greenstone van AQLI.

Bangladesh

Bijna een kwart van de wereldbevolking leeft in slechts vier Zuid-Aziatische landen – Bangladesh, India, Nepal en Pakistan – en die behoren tot de meest vervuilde ter wereld. De mensen leven er gemiddeld vijf jaar korter door de smerige lucht die ze inademen. Het vervuilingsniveau is er 44 procent hoger dan 20 jaar geleden. Bangladesh is het aller smerigst.

In de VS, Europa en Japan is de luchtkwaliteit de afgelopen decennia sterk verbeterd. Toch kost luchtvervuiling wereldwijd gemiddeld twee jaar van een mensenleven.