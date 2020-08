IJs op Groenland gesmolten tot ‘point of no return’

Het ijs op Groenland is zodanig gesmolten dat de situatie onomkeerbaar is. Ook als de wereldwijde opwarming van de aarde stopt, zal het ijs blijven smelten. Dat blijkt uit een nieuwe studie waar CNN over schrijft.

“De ijskap is nu in een nieuwe dynamische staat, waarbij hij snel aan massa verliest, zelfs als we teruggaan naar het klimaat van 20 tot 30 jaar geleden,” zegt Ian Howat, een van de onderzoekers van Ohio State University.

Stijgende zeespiegel

De ijskap van Groenland dumpt ieder jaar meer dan 280 miljard ton smeltend ijs in de oceaan. Daarmee levert de ijsplaat de grootste bijdrage aan de zeespiegelstijging ter wereld, aldus hoofdonderzoeker Michalea King. “Het verlies aan ijs was de afgelopen jaren zo groot dat het zwaartekrachtveld boven Groenland meetbaar veranderd is.”

De onderzoekers gebruikten vier decennia aan satellietdata om de veranderingen van de Groenlandse ijskap te meten. Ze ontdekten dat het ijs na 2000 zo snel smolt dat er onvoldoende sneeuw viel om te compenseren voor het nieuwe ijs dat steeds werd blootgesteld aan het warmere oceaanwater, zelfs als klimaatverandering zou worden gestopt.

Omslagpunt

Het smeltende ijs op Groenland zorgt voor een zeespiegelstijging van meer dan een millimeter per jaar en dat wordt nog erger. Tegen het eind van de eeuw is de zeespiegel met bijna een meter gestegen. Dat is genoeg om grote gebieden langs de kust onder water te zetten. Alleen al in de VS leeft 40 procent van de bevolking in kwetsbare kustregio’s.

“We zijn het point of no return gepasseerd, maar er komt nog meer aan,” zegt Howat. “Het is geen omslagpunt waarbij we van een blije ijskap naar een ingestorte ijskap gaan. Het is meer een trap waarbij we van de eerste trede zijn geglipt, maar er volgen nog veel meer treden.”