Wetenschappers geschokt: 28 biljoen ton ijs verdwenen in nog geen 30 jaar tijd

Sinds 1994 is er 28 biljoen ton ijs verdwenen op aarde. Wetenschappers zijn verbijsterd. Het is voor het eerst dat het verlies aan ijs over de hele planeet bij elkaar is opgeteld.

Voor je beeld: 28 biljoen ton ijs is een laag van 100 meter dik ter grootte van het Verenigd Koninkrijk. De wetenschappers van de universiteiten van Leeds en Edinburgh en University College London bestudeerden satellietbeelden van de noord- en zuidpool en bergen en gletsjers in allerlei werelddelen.

Ze noemen hun conclusie ‘schokkend en verbijsterend’ en waarschuwen dat hun analyse uitwijst dat de zeespiegel tegen het eind van de eeuw met mogelijk een meter is gestegen. “Voor elke centimeter dat de zeespiegel stijgt, moeten een miljoen mensen hun huis verlaten,” legt professor Andy Shepherd van Leeds University uit.

De wetenschappers waarschuwen ook dat de hoeveelheid ijs die nu gesmolten is, serieus invloed heeft op de capaciteit van de planeet om zonnestralen te reflecteren. Voor het witte ijs komt donkere zee of aarde in de plaats, die de warmte absorbeert waardoor de aarde nog weer sneller opwarmt.

De hoeveelheid ijs, die nu is gesmolten komt overeen met het somberste scenario van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), aldus Shepherd. “In het verleden keken wetenschappers vooral naar bepaalde regio’s, zoals Antarctica of Groenland, maar dit is de eerste keer dat er is gekeken naar al het ijs dat op de hele planeet verloren is gegaan,” zegt de professor. “En wat we ontdekten heeft ons geschokt.”