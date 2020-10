Koraalrif hoger dan de Eiffeltoren ontdekt bij Australië

Australische wetenschappers hebben voor de kust van Australië een gigantisch groot koraalrif ontdekt. Het op zichzelf staande rif is meer dan 500 meter hoog. Ter vergelijking: de Eiffeltoren is niet hoger dan 300 meter.

Het is voor het eerst in 120 jaar dat er in de regio zo’n groot rif werd gevonden. Het is aan de basis anderhalve kilometer breed. De top ligt 40 meter onder het zee-oppervlak op zo’n 150 kilometer van het noord-oostelijk gelegen Cape York.

“Het is een gigantisch groot rif, waarvan we nooit iets geweten hebben”, aldus hoofdonderzoeker Tom Bridge van het Arc Centre of Excellence Coral Reef Studies. “Dat benadrukt hoe weinig we weten over een groot deel van de oceaan. Zélfs over het Groot Barrièrerif.”

Het Great Barrier Reef is dan ook 344.000 kilometer groot. Hoewel het door klimaatverandering onder grote druk staat, blijft het een gigantisch oppervlak.