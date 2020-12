Afname CO2-uitstoot in 2020: warmt de aarde nu echt minder op?

Door de coronacrisis is de CO2-uitstoot in 2020 wereldwijd ongeveer 7 procent lager dan normaal. Dus al die vliegtuigen die aan de grond bleven, alle mensen die niet in de auto naar hun werk reden, het maakt maar een klein beetje uit. De opwarming van de aarde wordt met slechts 0,01 graad afgeremd.

De Verenigde Naties waarschuwden in het Emissions Gap Report 2020 woensdag dat de aarde nog steeds afstevent op een temperatuurstijging van 3 graden. Het klimaatakkoord van Parijs, dat maximaal twee graden en liefst anderhalve graad opwarming nastreeft, is dus nog ver buiten bereik. In 2019 nam de uitstoot van broeikasgassen, mede door bosbranden, zelfs toe met 2,6 procent.

Zaterdag is het Parijse akkoord vijf jaar oud. De daarin gestelde doelen kunnen nog steeds worden gehaald, maar dan moeten overheden inzetten op een groen herstel van hun economieën na de pandemie, aldus de VN. Doen ze dat niet, dan warmt de aarde verder op met grote droogte, extreem weer, smeltend poolijs en een stijgende zeespiegel tot gevolg.