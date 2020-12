Bijna een vijfde van de Indiërs overlijdt door luchtvervuiling

Alleen al in India overleden in 2019 zo’n 1,7 miljoen mensen door luchtvervuiling. Dat betekent dat het inademen van giftige lucht de oorzaak is van 18 procent van alle sterfgevallen in het land.

De onderzoekers schrijven in de Lancet dat de smerige lucht tot een sterke toename van het aantal hartaanvallen, beroertes, longkanker en andere luchtwegaandoeningen heeft geleid. Het aantal sterfgevallen door luchtvervuiling neemt snel toe: van 1,24 miljoen in 2017 tot 1,67 miljoen in 2019.

Vooral boven hoofdstad Delhi hangt in de winter een dik laag smog, waardoor de hoeveelheid fijnstof in de lucht 500 procent hoger ligt dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) acceptabel acht. Zes van de tien meest vervuilde steden ter wereld liggen in India. Vooral arme mensen hebben er last van, omdat zij geen geld hebben voor luchtreinigers.