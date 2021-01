‘The Beast from the East’ komt er misschien aan. En dan wordt het heel koud

In de stratosfeer boven de Noordpool, erg hoog en erg ver dus, vindt een plotselinge opwarming plaats. Dat kan leiden tot extreem koud winterweer bij ons.

In februari 2018 vond het fenomeen voor het laatst plaats. Het werd door de Engelsen en Amerikanen the Beast from the East genoemd en komt ongeveer zes keer per tien jaar voor.

In de stratosfeer, die begint op tien kilometer hoogte, ontstaat een lagedrukgebied met sterke westenwinden. Deze poolwervel kan opbreken. Dan draait de wind op grote hoogte van west naar oost. En precies dat is afgelopen woensdag gebeurd. Nu is het afwachten of de wervel zich ook in tweeën splitst.

De kans is twee derde dat de ijskoude poollucht onze richting op stroomt. Is de wervel gesplitst dan is de kans daarop nog groter en komt de koude lucht nog sneller onze kant op. Waarschijnlijk krijgen dan vooral Europa en Noord-Amerika te maken met koud winterweer.