Steden kampen niet alleen met stijgende zeespiegel: ze zinken zelf ook nog

Kuststeden hebben niet alleen een stijgende zeespiegel om zich zorgen over te maken, ze verzakken zelf ook nog langzaam onder hun eigen gewicht. Dat blijkt uit een studie in San Francisco.

Geofysicus Tom Parsons van de Amerikaanse Geological Survey (USGS) onderzocht in de grote kuststad hoe grootschalige stedelijke ontwikkeling het oppervlak van de aarde beïnvloedt. Volgens zijn berekeningen is San Francisco al 80 millimeter gezakt. Aangezien de stad bedreigd wordt door een zeespiegelstijging van 300 millimeter in 2050 is de verzakking een aanzienlijke factor om mee te wegen.

“Overal op de wereld trekken mensen disproportioneel naar de kusten. De verzakking van stedelijke gebieden in combinatie met de stijging van de zeespiegel maakt het risico op overstromingen nog groter,” schrijft Parsons in zijn paper.

De wetenschapper maakte een schatting van het gewicht van alle gebouwen in de stad en hun inhoud en kwam uit op 1,6 biljoen kilo. Dat is ongeveer net zoveel als 8,7 miljoen Boeings 747.

Het is genoeg om de lithosfeer, de 80 kilometer dikke buitenste laag van de aarde te buigen en nog belangrijker om het gesteente waaruit het aardoppervlak bestaat te laten zakken. De verzakking van 80 millimeter is nog een voorzichtige schatting, aangezien dingen buiten de gebouwen niet zijn meegerekend. Denk aan wegen, mensen en voertuigen.

Dezelfde soort daling valt te verwachten bij kuststeden elders op de wereld, schrijft Parsons. “De effecten zijn waarschijnlijk wel groter aan de randen van de tektonische platen dan in het midden waar de lithosfeer meestal dikker is.”

Er zijn meer oorzaken van verzakking waar over moet worden nagedacht schrijft de wetenschapper nog, waaronder het verschuiven van de tektonische platen en het oppompen van grondwater. Dat laatste heeft in andere delen van de wereld al tot verzakking van steden geleid.