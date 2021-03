Jackfruit steeds populairder, maar er is ook kritiek

Jackfruit wordt steeds populairder. Vegetariërs zien de grote vrucht als een goede vleesvervanger. Maar er is ook kritiek. Zo neemt de vrucht erg veel ruimte in bij de productie en ontbreken belangrijke voedingswaarden.

De tropische vrucht, die wel 40 kilo kan wegen, is rijk aan vitamine C en vezels, maar er zitten veel minder eiwitten en ijzer in dan in vlees en helemaal geen vitamine B12. Qua structuur en smaak kan het vlees dus prima vervangen, maar eet er dan nog wel af en toe een eitje bij.

Jackfruit was eeuwenlang het voedsel van arme Brazilianen, maar wordt dus nu ook in de westerse keuken veel gebruikt. Het is ideaal om mee te koken en het vruchtvlees neemt gemakkelijk smaken op, waardoor het heel geschikt is om te marineren.

Niet iedereen is echter even enthousiast over de opmars van jackfruit. Zo zegt landbouwdeskundige Rodolfo Abreu in een video van RTLZ: “Jackfruit neemt veel plaats in. Waar plek is voor zes verschillende fruitsoorten met tien of twintig vruchten, heb je slechts één jackfruit. Die ruimte ben je dus kwijt.”

Maar de jackfruit groeit veel in het wild. De vrucht weg laten rotten is volgens ecologen pure verspilling. Het is dus alleen een probleem waar jackfruit de groei van andere gewassen verdringt en zo de opbrengst van boeren in Azië, Oost-Afrika en Latijns-Amerika in gevaar brengt.