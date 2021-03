Allemaal minder vliegen? Nee, slechts een heel klein deel moet ermee stoppen

De bevolking als geheel krijgt steeds om de oren als ze een vliegtuig in durven stappen, want: CO2-uitstoot. Alsof iedereen de hele tijd maar de wereld over vliegt. Dat is niet zo.

Wereldwijd is de luchtvaart goed voor 3 procent van de totale CO2-uitstoot. In Nederland komt 6 procent van de CO2-uitstoot voor rekening van de luchtvaart. Ongeveer een derde van alle passagiersvluchten bestaat uit zakelijke reizen, de veelvliegers dus.

Uit een nieuw rapport van milieuorganisatie Possible blijkt dat overal op de wereld slechts een klein deel van de bevolking verantwoordelijk is voor het grootste deel van het vliegverkeer. In de VS is 12 procent van de mensen goed voor 66 procent van de vluchten. 2 procent van de Fransen nam de helft van alle vliegtuigen. In China stapte 5 procent van de mensen op 40 procent van de vertrekkende vluchten en in India is 1 procent van de bevolking verantwoordelijk voor 45 procent van alle vliegverkeer. In Nederland maakt 8 procent van de mensen 40 procent van alle vliegreizen, 42 procent maakte in een jaar tijd geen enkele vliegreis.

In totaal was in 2018 1 procent van de wereldbevolking goed voor de helft van alle CO2-uitstoot door de luchtvaart. Bijna 90 procent van de wereldbevolking vloog helemaal niet in dat jaar. Alethea Warrington, campagnemanager bij Possible: “Dit rapport laat zien dat hoewel de armste landen al lijden onder de gevolgen van klimaatverandering, de voordelen van een leefstijl met veel CO2-uitstoot alleen genoten worden door een kleine elite.”