Het is de koudste april in 35 jaar

We zijn inmiddels gewend geraakt aan warmterecords, waarbij het soms zomer lijkt in februari. Daar doet april duidelijk niet aan mee. Met een gemiddelde temperatuur van 6,7 graden was het de koudste aprilmaand sinds 1986.

Eigenlijk hoort het gemiddeld 9,9 graden te zijn, ruim 3 graden meer dus. Dat was in eerdere jaren wel anders. Zo was het in 2007 en 2011 met 13,1 graden de warmste april ooit gemeten. De afgelopen drie jaar was het gemiddeld ook zacht met een graad of 11, 12.

Voor het eerst sinds 1997 was het in De Bilt geen enkele dag deze maand boven de 20 graden. Wel waren er opvallend veel vorstdagen, waarop de temperatuur op 1,5 meter onder het vriespunt zakt. Op vliegveld Eelde gebeurde dat maar liefst op achttien dagen.

Het was in april gelukkig wel vrij droog en zonnig. Normaal gesproken is deze maand de droogste van het jaar. Dit jaar lag de neerslag met 41 millimeter over de hele maand rond het gemiddelde. Het aantal zonuren lag met 224 uur zelfs boven het gemiddelde van 196 uur.