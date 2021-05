Voor het eerst in Nederland gefilmd: de goudjakhals

Het is geen wolf, het is geen vos, het is een goudjakhals, die de Groningse boer Jan Kolhorn met zijn telefoon wist te filmen. Het dier is nog nooit eerder op beeld vastgelegd in Nederland.

"Ik zat op de trekker en zag dat het een bijzonder beest was. Ik dacht niet dat het een vos of een wolf was, maar wist ook niet wat het wel was. Het was groter dan een vos maar kleiner dan een wolf", zegt Kolhorn tegen RTL Nieuws.

RTV Noord kwam vanochtend met het bericht, waarna het Wolvenmeldpunt heeft bevestigd dat we inderdaad met een goudjakhals van doen hebben.

Dit zijn de beelden: