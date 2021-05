Spektakel in de insectenwereld: Miljarden cicaden komen na 17 jaar uit de grond

Er staat iets groots te gebeuren in de insectenwereld: miljarden cicaden komen in het oosten van de VS voor het eerst in 17 jaar weer uit de grond. De groep wordt Brood X genoemd, het tiende gebroed.

Vier weken lang zullen ze hun kenmerkende geluid laten horen en zich voortplanten. Ieder vrouwtje legt honderden eitjes op boomtakken. De volwassen cicaden sterven dan en de jonkies komen tot leven, waarna de 17-jarige cyclus opnieuw begint.

Er zijn duizenden soorten cicaden, waarvan enkelen 13- of 17-jarige levenscycli kennen. Waarom ze zolang onder de grond zitten is niet helemaal duidelijk.

De cicaden komen pas naar boven als het een dag of vier 18 graden of warmer is op 10 centimeter onder de grond. Een beetje regen is meestal het teken om met miljarden tegelijk tot leven te komen.

Er zijn straks zo'n 370 diertjes per vierkante meter. Ze komen als larven uit de grond en zetten zich met hun voorpoten vast. Dan barst het exoskelet open en komen de insecten tevoorschijn voor een paringstijd van een kleine maand.