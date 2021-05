Er leven 50 miljard vogels op aarde

Wij zijn met 7 miljard, dat is en heleboel, maar vogels zijn met 50 miljard. En het lukt ze de aarde niet en passant te vernietigen.

Tot de meest voorkomende vogels ter wereld behoren de huismus (1,6 miljard), de spreeuw (1,3 miljard), de ringsnavelmeeuw (1,2 miljard) en de boerenzwaluw (1,1 miljard). De minst voorkomende vogelsoorten ter wereld zijn vliegende kiwi's uit Nieuw-Zeeland (3.000) en mesieten (154.000) waren, kreupelhoutvogels die doorgaans in Madagaskar voorkomen.

De studie van Australische wetenschappers, gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings van de Amerikaanse National Academy of Sciences , werkte met gegevens van 9.700 bekende vogelsoorten van over de hele wereld, die volgens hen 92% van alle bestaande soorten vertegenwoordigden.