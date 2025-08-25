ECONOMIE
De 25 populairste aandelen bij particuliere Nederlandse beleggers

Economie
door Peter Janssen
maandag, 25 augustus 2025 om 7:05
47cb8aac
Nederlandse beleggers zijn weer volop actief op de beurs. Dat is een normaal verschijnsel als de beurzen stijgen. Hoe meer particuliere beleggers, des te dichter de daling in zicht is.
Quote zocht uit in welke bedrijven de meeste particulieren hun geld stoppen.
screenshot-2025-08-22-at-19-02-51-68a9c1af8de17
Nederlandse particuliere beleggers kiezen in 2025 opvallend vaak voor een aantal grote namen op de beurs. Volgens de meest recente cijfers van De Nederlandsche Bank en brokers als Saxo en de analyse van Quote, blijft Shell het populairste aandeel. Techbedrijven winnen snel terrein: ASML, ASM International en chipfabrikant BESI staan stevig in de top-10. Ook klassiekers als ING, Aegon en ABN AMRO zijn populair — net als de supermarktgigant Ahold Delhaize.
Ook opvallend: nieuwe trend is de interesse in buitenlandse aandelen als Nvidia en defensiespeler Rheinmetall, maar de boventoon blijft Nederlands.
In 2018 maakten tech-aandelen slechts 15 procent uit van de gemiddelde portefeuille; nu zijn ze niet meer weg te denken uit de top-10. Klassiekers als Philips, Heineken en KLM zijn gezakt. Rheinmetall, ooit onbekend, staat inmiddels op veel beleggingslijsten.

