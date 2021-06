Ontsnapte olifanten laten spoor van vernieling achter: schuren kapot en oogsten vernietigd

Een kudde van vijftien olifanten heeft al voor meer dan een miljoen dollar aan schade aangericht in het zuidwesten van China. Ze zijn in april ontsnapt uit een reservaat en eten nu de gewassen op, stampen schuren kapot en vernietigden zelfs een watertank.

Sinds april hebben de dieren al een tocht van 500 kilometer afgelegd. Ze worden goed in de gaten gehouden door burgers en autoriteiten, maar dat kan niet voorkomen dat er grote schade is ontstaan. Dinsdag bleek de kudde de miljoenenstad Kunming op 20 kilometer afstand te zijn genaderd, schrijft The Guardian.

De olifanten hebben ondertussen 56 hectare aan gewassen vernietigd, wat heeft geleid tot een schade van meer dan een miljoen dollar, meldt CCTV. Er zijn nog geen slachtoffers gevallen, onder meer doordat de lokale bevolking de dieren probeert weg te leiden met voedsel en de wegen blokkeert met vrachtwagens.