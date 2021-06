Nu al recordaantal van bijna 4.000 bosbranden in Brazilië

Nu al zijn er in Brazilië 3.815 bosbranden gesignaleerd, meldt Greenpeace. Volgens de milieuorganisatie waren er in mei al zo'n 65 procent meer brandhaarden dan vorig jaar rond die tijd. De piek wordt pas over een paar maanden verwacht.

In het Amazonegebied zijn met satellieten 1186 brandhaarden vastgesteld en in de Cerrado-savanne zelfs 2649. “De meeste branden worden aangestoken om grond vrij te maken voor landbouw”, aldus Greenpeace.

“De rampzalige cijfers zijn een direct gevolg van het schadelijke beleid onder leiding van president Jair Bolsonaro”, aldus Sébastien Snoeck, expert duurzame landbouw bij Greenpeace België tegen HLN. “De branden zijn zowel een symptoom als een oorzaak van de klimaatcrisis”, zegt Snoeck.

“Ontbossing brengt het Amazonegebied dichter bij een gevaarlijk kantelpunt waarop het niet langer een regenwoud zal zijn. Hoewel Bolsonaro steeds meer toenadering zoekt tot de internationale gemeenschap en zich daarbij gematigder opstelt, bestaat er geen twijfel over zijn bedoelingen: hij wil het systeem van milieuvergunningen verder uithollen, de oppervlakte van inheems beschermd grondgebied fors verkleinen en illegale landroof verder aanmoedigen.”