‘Tot en met augustus warmer dan gemiddeld op noordelijk halfrond’

Op zich goed nieuws over de temperaturen deze zomer, alleen niet voor ons, Noordwest-Europeanen. De voorspelling is dat het vooral op het noordelijk halfrond de komende drie maanden warmer wordt dan gemiddeld vanwege de koude golfstroom La Niña, ons deel van Europa is echter uitgezonderd.

La Niña zorgt voor een daling van de temperatuur van het zeewater rond de evenaar in het oostelijk deel van de Grote Oceaan. Dat gebeurde afgelopen maanden, maar is nu ten einde gekomen. Daardoor verwachten meteorologen neutrale omstandigheden in de oceaan. Het leidt volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) tot temperaturen die de komende maanden boven het gemiddelde liggen, met name op het noordelijk halfrond.

De WMO schat de kans verder op 90 procent dat een jaar tussen 2021 en 2015 het warmste ooit wordt. Daarmee zou het record uit 2016 worden verbroken. Voor de komende maanden worden gemiddeld hogere temperaturen voorspeld en minder neerslag, maar het noordwesten van Europa zou dus zijn uitgezonderd.

De klimaatcrisis gaat ondertussen onverminderd door. “La Niña heeft een tijdelijk wereldwijd verkoelend effect en dat is het sterkst in het tweede jaar dat het voorkomt. De huidige episode vond plaats in 2020 en 2021, wat betekent dat 2021 koel begonnen is. Dat mag ons geen vals gevoel van veiligheid geven en ons niet laten denken dat er een pauze is in de klimaatverandering”, aldus secretaris-generaal Petteri Taalas van de WMO.