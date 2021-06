Aarde houdt twee keer zoveel warmte vast als 15 jaar geleden

Wetenschappers van NASA hebben ontdekt dat de aarde twee keer zoveel warmte vasthoudt als in 2005. Ze spreken van een 'ongekende toename'.

De onderzoekers waarschuwen voor 'een alarmerende trend'. "De omvang van de warmtetoename is ongekend”, zegt hoofdauteur van de studie Norman Loeb. “De temperatuur op aarde stijgt veel sneller dan verwacht.”

De hoeveelheid straling van de zon die wordt geabsorbeerd vergeleken met de hoeveelheid die wordt teruggekaatst bleek te zijn verdubbeld tussen 2005 en 2019. Dat concluderen de wetenschappers op basis van satellietgegevens.

In 2005 was sprake van een disbalans van een halve watt per vierkante meter energie van de zon, in 2019 was dat één watt. De aarde neemt nu dus twee keer zoveel warmte op dan ze kwijtraakt vergeleken met 2005. Oorzaak is de toename van broeikasgassen en de afname van zee-ijs, stellen de onderzoekers.

Het leidt tot een grotere opwarming van de aarde dan verwacht. “En een ding is zeker: wij zijn verantwoordelijk voor een deel ervan”, klinkt het.