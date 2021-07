Honderden inwoners Roermond vanochtend om 6 uur met megafoons gewekt voor evacuatie

In Zuid-Limburg is het hoogste punt van het water bereikt, maar iets meer naar het noorden zitten ze er nog midden in. Zo'n 550 huishoudens in Roermond werden vanochtend om 6 uur van hun bed gelicht om te worden geëvacueerd.

Het plan was dat de bewoners pas rond 11 uur zouden vertrekken, maar het hoogwater leek eerder te komen dan verwacht. Daarom belden agenten vanochtend bij alle huizen aan en reed de politie met megafoons en later met gillende sirenes door de straten.

Ook inwoners van het Noord-Limburgse Vlodrop werden geëvacueerd en delen van Buggenum worden vandaag ontruimd.