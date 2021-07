In Duitsland en België vrezen ze vooral de stuwdammen: “Ramp als sluis bij Monsin het niet houdt”

In Duitsland en België is het gevaar nog niet geweken. Beide landen vrezen nog meer rampspoed door het vele water, met name vanwege instabiele stuwdammen.

Daarom zijn er in het Duitse Steinbachtal in de Eifel nog 4500 mensen geëvacueerd en bij het Belgische Luik vrezen ze voor de stuwdam bij Monsin. "Ze kijken vooral naar de Maas", zegt correspondent Kysia Hekster bij de NOS. "Als de sluizen bij Monsin het niet houden, zou dat een ramp zijn voor de lagergelegen gemeenten. Daarom is gisteravond laat nog besloten delen van zes Maasgemeenten te evacueren, waarvan een deel verplicht." In Wallonië zitten nog 21.000 mensen zonder stroom.

Het dodental staat in Duitsland inmiddels op 103 en in België op 20, maar er worden nog veel mensen vermist. Er wordt langzaam duidelijk hoe mensen zijn omgekomen. In Ahrweiler werden bijvoorbeeld mensen met een handicap in een verzorgingstehuis compleet overvallen door het stijgende water. "Mensen op de begane grond konden gewoon niet snel genoeg wegkomen", zegt correspondent Judith van de Hulsbeek bij de NOS.