Deze stad met 24 miljoen inwoners is straks mogelijk onbewoonbaar

Auto's en huizen verdwijnen onder water, forenzen waden door bussen met het water tot aan hun knieën en huiseigenaren maken de schade op van de laatste overstromingen. Welkom in Lagos tijdens het regenseizoen.

Lagos is een laaggelegen miljoenenstad aan de Atlantische kust van Nigeria. Meer dan 24 miljoen inwoners moeten tegen het eind van de eeuw mogelijk vluchten voor het water. Door de stijgende zeespiegel dreigt de grootste stad van Afrika onbewoonbaar te worden. Het probleem wordt nog verergerd door slecht onderhouden afwateringssystemen en een ongecontroleerde groei van de stad, blijkt uit een studie van het Institute of Development Studies.

Lagos is deels gebouwd op het vasteland en deels op een reeks eilanden. Het kampt met een eroderende kustlijn die de stad kwetsbaar maakt voor overstromingen, die volgens de Nigeriaanse milieuwetenschapper Seyifunmi Adebote worden veroorzaakt door de opwarming van de aarde en 'menselijke actie voor een lange periode'. "Het afgraven van zand voor bouwwerkzaamheden levert een grote bijdrage aan de erosie van de kust." Rivierkades zijn deels al weggespoeld.

Mee leren leven

Laaggelegen kuststeden dreigen permanent onder water te verdwijnen tegen 2100, blijkt uit sommige studies. "Land waarop nu zo'n 300 miljoen mensen wonen kan door de gevolgen van klimaatverandering te maken krijgen met chronische overstromingen." Uiteindelijk kunnen de gebieden volledig onder water verdwijnen.

Maar ook nu al zorgen overstromingen in Lagos voor veel overlast. Volgens data van NEMA werden meer dan 2 miljoen mensen direct beïnvloed door overstromingen in 2020. "Elk jaar zijn we getuige van overstromingen in Nigeria. Het is een probleem dat wordt veroorzaakt door klimaatverandering en we moeten er mee leren leven," aldus Manzo Ezekiel, woordvoerder van Nigeria's emergency management agency (NEMA) tegen CNN.