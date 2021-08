Vallende sterren vannacht: dit zijn de beelden

Vannacht tussen drie en vier was het hoogtepunt van de Perseïdenzwerm het best te zien. Per uur kon je 60 tot 70 vallende sterren waarnemen. Ondanks het vroege tijdstip zijn behoorlijk wat mensen uit bed gestapt om de sterrenregen te aanschouwen.

Mierlo

ANP / Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

Ruinen.

ANP / Hollandse Hoogte / VINCENT JANNINK

Someren

ANP / Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

Een heerlijk avondje onder de rook van Disneyland #Parijs. Single shot met een canon 40dA, 28mm lens op een StarAdventurer#PerseidMeteorShower #Perseid #StarAdventurer pic.twitter.com/wQzUtuuPND — Raymond Burger (@Raymondb83) August 12, 2021