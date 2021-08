Plastic vergaat écht niet: boterdeksel uit de jaren 70 aangespoeld

Hoe lang plastic blijft rondzwerven valt pas echt op als je twee weken gaat ruimen langs de Noordzee: een boterdeksel uit de jaren 70, een zak chips van toen nog Smiths uit 1990. Nee, plastic vergaat echt niet.

Bijna 3000 vrijwilligers hielpen mee met schoonvegen van het Noordzeestrand. 4641 kilo werd er opgehaald. Daarbij ook nog een Griekse gistverpakking met de productiedatum april 1992 en een Duitse verpakking van boter die houdbaar was tot 15 juni 1980.

Hoe langer plastic in de zee of in de natuur ligt, hoe schadelijker, zegt Remco Tuinier, hoogleraar fysische chemie aan de Technische Universiteit Eindhoven tegen RTL Nieuws. "Plastic vergaat bijna niet, het kan decennialang meegaan. Maar er raken wel kleine deeltjes los, en die komen vervolgens terecht in de bodem, in het water, in vissen en vogels, en in ons eten."

Bovendien verzamelen schadelijke stoffen zich in plastic deeltjes, zoals onkruidverdelgingsmiddelen. Tuinier: "Die stoffen zijn op zich, in lage concentraties, niet gevaarlijk. Maar hoe langer plastic deeltjes ronddobberen, hoe hoger de concentratie wordt van die schadelijke stoffen."

Volgens ecotoxicoloog Dick Vethaak van Deltares en de VU zijn er sterke aanwijzingen dat microplastics ook schadelijk zijn voor mensen, maar er is nog meer onderzoek voor nodig om dat aan te tonen. "Je ziet bij asbest of roken dat het decennia kan duren voordat je het hard op tafel hebt wat het gevaar is."