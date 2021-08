Luipaard bijt model in het hoofd. Model zwaargewond

Toen dierenrechtenactiviste en fotomodel Jessica Leidolph (36) dinsdag het verblijf van de luipaarden Troja (16) en Paris (18) op een privéterrein in Nebra (Saksen-Anhalt) betrad, viel een van de grote katten haar plotseling aan. Ze werd met ernstige verwondingen in haar gezicht per helikopter overgebracht naar een gespecialiseerde kliniek. Ze verkeert niet in levensgevaar, meldt Bild.

Het dier zou net als het andere luipaard uit het centrum vaker voor fotoshoots worden gebruikt. Het is niet bekend wie de shoot organiseerde. De vijftigjarige eigenaresse van de dierenopvang wil geen commentaar geven.